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21.10.2021 (21:15)

Вертолету Ми-26 ЦВО присвоят имя героя СССР Виталия Павлова

Вертолету Ми-26 Центрального военного округа, дислоцированному на территории Свердловской области, присвоят собственное имя героя Советского Союза, генерал-полковника Виталия Павлова. Решение принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Торжественная церемония состоится 28 октября в день образования армейской авиации ВКС России на военном аэродроме в городе Каменск-Уральский.

Виталий Григорьевич Павлов — советский и российский летчик и военачальник, в 1983 году ему присвоено звания Героя Советского Союза. Он выполнял интернациональный долг в Афганистане (1981–1982) в должности командира отдельного смешанного авиационного полка, совершил 307 боевых вылетов с налётом 567 часов. В ходе чеченской кампании выполнил 156 боевых вылетов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Энциклопедия - История , Вертолеты
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