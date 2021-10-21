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21.10.2021 (22:30)

В Ялте торжественно завершился осенний этап «Вахты Памяти поколений»

В Ялте, на Холме Славы торжественно закрыта осенняя часть муниципального этапа регионального проекта «Вахта Памяти поколений – Пост № 1». На протяжении 30 дней вахту несли школьники и курсанты Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России.

От имени главы муниципального образования городской округ Ялта - председателя Ялтинского городского совета Константина Шимановского теплые слова поздравлений участникам и победителям проекта передала управляющая делами Ялтинского городского совета Татьяна Корниенко: «Участие в Вахте памяти – это очень почетная миссия. Искренне благодарю вас, дорогие ребята, за то, что своим участием в таком важном проекте, вы храните в своих сердцах память о героях Великой Отечественной войны».

Слова искренней благодарности за участие в проекте от имени главы администрации города Ялта Янины Павленко всем школьникам и педагогам передал начальник Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта Ренард Кутковский: «Сегодня мы закрываем осенний этап Вахты памяти для того, чтобы спустя полгода, открыть новый этап. И только так, мы сможем сохранить и передать будущим поколениям те героические поступки наших предков, отдавших свои жизни во имя мира на Земле».

Победителями осеннего этапа акции стали:

в номинации «Лучший боевой листок» –Ялтинская средняя школа №8 им. Гребенкина и Ялтинская средняя школа-лицей №9,

в номинации «Лучший состав Почетного караула» –Ялтинская средняя школа №11.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , ДОСААФ
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