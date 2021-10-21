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21.10.2021 (21:30)

Команда спортсменов Кизлярской автошколы ДОСААФ России приняла участие в первенстве района по кроссу

Команда спортсменов Кизлярской автошколы ДОСААФ России приняла участие в Первенстве Кизлярского района по кроссу среди учащихся образовательных учреждений.

Целями и задачами этого спортивного мероприятия являлись: повышение спортивного мастерства; укрепление здоровья и создание условий для активных занятий физической культурой и спортом; пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружеских связей между жителями Кизлярского района.

Перед спортсменами выступил представитель по делам молодежи и спорта Кизлярского района Абдула Раджабов. Он пожелал здоровья и хороших спортивных результатов.

По программе соревнований: дистанция для юношей – 1500 и 2000 метров, для девушек – 1000 метров

После подведения итогов судейской команды, места распределились следующим образом: 1  место   -  Кардоновская СОШ, 2 место   - Первомайская СОШ, третье место разделили Александрийская СОШ и Красновосходская СОШ.

Курсанты Кизлярской Автошколы ДОСААФ России показали хорошие результаты, но они были вне зачета.

Команды победители были награждены кубками и грамотами соответствующих степеней.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , ДОСААФ , Соревнования
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