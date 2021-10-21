21.10.2021 (21:00)

В Новосибирском ВОКУ курсанты Военного университета проходят обучение в сетевой форме

Курсанты Военного университета имени князя Александра Невского проходят обучение в сетевой форме в Новосибирском высшем военном командном училище по модулю «Военно-специальная подготовка».

В ходе занятий по тактике и огневой подготовке под руководством профессорско-преподавательского состава учебного заведения военнослужащие приобретают необходимые теоретические знания, практические навыки тактической и боевой подготовки в соответствии с модулем обучения.

Преподаватели кафедры тактики обучают курсантов методике проведения тактико-строевых и тактических занятий с отделением и взводом. Обучающиеся совершенствуют свои теоретические знания и оттачивают навыки на практических занятиях в поле, на полигоне училища. Курсанты учатся организовывать и проводить боевые стрельбы отделений и взводов, оттачивают свое мастерство в выполнении нормативов по тактической подготовке: доставляют боеприпасы под огнем условного противника, высаживаются из БМП и разворачиваются в боевой порядок, атакуют передний край обороны противника и преследуют его отходящие силы.

На огневой подготовке курсанты Военного университета изучают материальную составляющую БТР-82А, его вооружение, боекомплект, работу частей и механизмов, приборов. Этому уделяется особое внимание, ведь итогом занятий в классе, на тренажерах и в парке боевых машин станет боевая стрельба из пушки и пулемета бронетранспортера.

Курсантам предстоит сдать зачет с оценкой по всему модулю, продемонстрировав полученные в НВВКУ знания, умения и навыки.

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