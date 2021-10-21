21.10.2021 (20:45)

На кафедре оперативной хирургии Военно-медицинской академии прошел научно-практический курс для косметологов

На кафедрах топографической анатомии и оперативной хирургии Военно-медицинской академии прошел научно-практический курс, на котором врачи-косметологи отработали новые техники и алгоритмы на лице для достижения максимального результата.

Открыл мероприятие начальник кафедры оперативной хирургии профессор Николай Фомин. Он рассказал об истории топографической анатомии и провел для участников курса экскурсию по музею медицинского инструмента. Николай Фомин отметил, что сегодня благодаря развитию технологий врачи продолжают идеи великого хирурга Николая Пирогова, который соединил в одних руках хирургию и анатомию.

«Клиническая анатомия – это сегодняшний день. Сегодня совершенно другие возможности, вы можете узнать об анатомических образованиях

с помощью лучевых исследований, а если нужна операция, реконструировать вариант на 3D-принтере и отработать операцию на модели человека. Это уникальные возможности», – сказал Николай Фомин.

В ходе круглого стола спикеры курса совместно с участниками обсудили тему практической анатомии врача косметолога.

Практическую часть для врачей провела клинический анатом, ассистент ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова и СЗГМУ им. И. И. Мечникова Татьяна Овчаренко.

Перед началом практики Татьяна Овчаренко разобрала с участниками курса всю анатомию верхней, нижней трети лица с упором на моменты опасной зоны, которые важны для косметологов.

У каждой группы был свой биоматериал, который нужно было преобразить с помощью экспериментальных растворов. По окончании работы группы защищали свой результат и объясняли, почему выбрали ту или иную технику.

«Это мероприятие очень нужное, поскольку здесь врачи могут поставить руку. В силу того, что биологического материала в России мало, такой возможности во время обучения в ординатуре у врачей нет, и подобные мероприятия важно посещать хотя бы раз в год. Врачи пробуют новые техники, осваивают новое, и все остаются довольны», – отметила Татьяна Овчаренко.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице