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21.10.2021 (20:15)

В филиале ЦСКА в Хабаровске прошло торжественное закрытие окружного этапа соревнований «Командирские старты»

21 октября в универсальном зале спорткомплекса филиала ЦСКА/Хабаровск прошло торжественное закрытие окружного этапа соревнований «Командирские старты».

Для награждения отличившихся был приглашен начальник филиала ЦСКА/Хабаровск Александр Смиренников.

Первыми в ходе соревнований на старт в бассейне филиала ЦСКА/Хабаровск вышли женщины-военнослужащие. Победителям и призерам окружного этапа «Командирских стартов» были вручены заслуженные медали и цветы.

Затем медали получили лучшие спортсмены Восточного военного округа сильного пола, после чего были названы сильнейшие команды.

В первой группе - среди соединений округа - таковой стала команда гвардейской бригады специального назначения из г. Хабаровска. Во второй группе - среди объединений ВВО - команда Приморского общевойскового объединения.

Кубки командам-победителям и призерам вручали Александр Смиренников и исполняющий обязанности помощника командующего войсками ВВО по физической подготовке капитан Павел Удалых.

Подводя краткий итог состязаниям, начальник филиала ЦСКА/Хабаровск Александр Смиренников сказал, что все принявшие участие в соревнованиях, проявили лучшие спортивные качества: волю к победе и командный дух. И пожелал спортсменам ВВО, как и два года назад, одержать победу на всеармейском этапе соревнований «Командирские старты», который должен состояться в Москве менее, чем через месяц.

По итогам соревнований спортсмены, показавшие лучшие результаты, были отобраны в сборную команду округа, которой предстоит выступить на всеармейском этапе «Командирских стартов».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , Соревнования
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