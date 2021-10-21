21.10.2021 (19:45)

Рядовой спортивной роты ЦСКА (Севастополь ) стал призёром международного турнира по тхэквондо в Иране

В г. Тегеран (Иран) завершились международные соревнования по тхэквондо Asian Open G1. Рядовой спортивной роты ЦСКА (Севастополь), мастер спорта по тхэквондо Рустам Одинаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 80 кг.

Победителем турнира в этой весовой категории стал Ариан Салими (Иран). Обладателем серебряной награды стал Масуд Хош Неят, также представляющий Исламскую Республику Иран. На третьем месте вместе с Рустамом Одинаевым расположился иранец Аболфазл Гафари Сараи.

Всего в поединках участвовали 460 спортсменов из 20 стран мира.

До этого в Тегеране прошли международные рейтинговые соревнования по тхэквондо 31st Fajr Open 2021 G1, в которых Рустам Одинаев также занял третье место в своей весовой категории.

Остальные медали достались спортсменам из Ирана: «золото» – Мехрану Бархордари, «серебро» – Алирезе Дарвишпору, ещё одна «бронза» – Махди Ялали. В турнире приняли участие 370 спортсменов из 20 стран мира.

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