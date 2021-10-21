21.10.2021 (20:00)

Военный комиссар Пензенской области провел прием граждан в региональной приемной Президента Российской Федерации

В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации и Положением о приемной Президента Российской Федерации в административном центре субъекта Российской Федерации, находящегося в пределах Приволжского федерального округа, военный комиссар Пензенской области полковник Андрей Сурков сегодня провел в приемной Президента Российской Федерации в Пензенской области встречу с гражданами по личным вопросам.

В ходе встречи лично обратилась к военному комиссару родственница ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Павла Воросалова, захороненного в 1988 году, гражданка Маргарита Корявко с просьбой оказания помощи в реконструкции памятника ветерану. В целях решения данного вопроса от имени военного комиссара подготовлены и направлены ходатайства главе администрации г. Пензы и руководителю «Спецбюро» по оказанию помощи и содействия в реконструкции памятника ветерану в рамках выполнения мероприятий Федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

Также в ходе встречи ещё шесть граждан обратились к военному комиссару Пензенской области с интересующими их вопросами, связанными с призывом граждан на военную службу, передачи на хранение наград погибших родственников - участников Великой Отечественной войны, пенсионному обеспечению и размерам пенсий ветеранам военной службы. На все интересующие вопросы военным комиссаром и должностными лицами военного комиссариата были даны исчерпывающие ответы и разъяснения.

Такие приемы граждан в соответствии с Положением о приемной Президента Российской Федерации в административном центре субъекта Российской Федерации военным комиссаром проводятся два раза в год. Следующий личный прием военного комиссара Пензенской области в приемной Президента Российской Федерации планируется провести в апреле 2022 года.

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