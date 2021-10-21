21.10.2021 (19:30)

Начальник ЦСКА Артем Громов посетил ФОК филиала ЦСКА в Самарской области

Начальник ЦСКА полковник Артем Громов посетил физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Чадан, входящий в структуру самарского филиала ЦСКА.

Артема Громова сопровождал руководитель филиала Роман Махонин. Гости посетили комплекс, осмотрели спортивные залы, пообщались с руководством ФОК, обсудили насущные вопросы, наметили план дальнейшего взаимодействия.

Важным моментом визита в ФОК стали встреча с тренерским составом и воспитанниками спортивной школы г. Кызыл, которые проживают в г. Чадан и тренируются здесь же на оборудованной площадке ЦСКА. Артем Громов и Роман Махонин побеседовали с начинающими дзюдоистами спортивной школы и их тренером Анжеликой Куулар. Ребята рассказали гостям, что приезжают на занятия после школы шесть раз в неделю и тренируются с удовольствием, потому что любят дзюдо и хотят стать профессионалами в этом виде спорта. Наставница спортсменов добавила, что занятия проходят в комфортной обстановке: одновременно на татами могут выходить 10-12 ребят.

Артем Громов удовлетворительно оценил организацию тренировочного процесса на базе ФОК, качество подготовки помещений и спортивного оборудования, квалификацию персонала ФОК. «Крайне важно, - подчеркнул начальник армейского Клуба, - что талантливые юные спортсмены из небольшого городка наравне со всеми имеют возможность заниматься спортом под руководством опытных наставников, повышать свое спортивное мастерство, выступать на соревнованиях и в будущем становиться чемпионами!».

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