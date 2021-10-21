21.10.2021 (19:15)

В Кузбассе разведчики уничтожили базу условного противника при поддержке мотострелков на БМП-2

Военнослужащие разведывательного подразделения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), при поддержке мотострелковых подразделений на БМП-2, уничтожили базу условного противника в ходе учения на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

По замыслу учения, при проведении разведывательно-поисковых действий в назначенном районе поиска разведчики обнаружили полевой лагерь условного противника и передали координаты на командный пункт. Командованием было принято решение об огневой поддержке разведывательных подразделений мотострелковыми подразделениями на БМП-2. Используя рельеф местности, разведчики скрытно подобрались к базе условного противника на максимально близкое расстояние и снайперским огнем поразили его охранение. Мотострелки на БМП-2 выдвинулись в назначенный район и огневым ударом из 30-мм автоматических пушек 2А42 уничтожили живую силу неприятеля. После чего разведчики уничтожили разрозненные силы условного противника, произвели досмотр полевого лагеря и захватили секретные документы, которые доставили на командный пункт.

Всего в учении, которое проходило в рамках контрольной проверки за 2021 год, было задействовано более 200 военнослужащих и 20 единиц военной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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