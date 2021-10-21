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21.10.2021 (18:45)

Офицеры и курсанты Военной академии РХБ защиты приняли участие в акции «Есть такая профессия – Родину защищать»

Офицеры и курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко приняли участие в акции «Есть такая профессия - Родину защищать», которая состоялась на базе Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот».

Для учащихся техникумов г. Костромы была проведена агитационная работа по порядку поступления и обучения в ВА РХБЗ.  Военнослужащие академии ознакомили студентов с приборами радиационной и химической разведки, продемонстрировали макеты огнеметов РПО-А и РПО-ПДМ, провели тренировку по использованию средств индивидуальной защиты и показали мастер-классы по надеванию средств индивидуальной защиты.

По результатам акции более десяти человек изъявили желание поступать в Военную академию РХБ защиты.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Военное образование
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