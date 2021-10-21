21.10.2021 (18:30)

В ходе совместного учения «Защитники дружбы-2021» с российскими и египетскими десантниками проведено ночное занятие по огневой подготовке

В ходе первого этапа совместного учения «Защитники дружбы-2021» с российскими и египетскими десантниками проведено ночное занятие по огневой подготовке. На полигоне паращютно-десантных войск вооруженных сил Египта военнослужащие двух стран выполнили учебные стрельбы из стрелкового оружия на различных дистанциях в темное время суток.

Также было проведено контрольно-комплексное тактическое занятие с элементами тактической стрельбы по блокированию и уничтожению условного противника в ночное время.

Занятия по ночной огневой подготовке проверил командующий парашютно-десантными войсками вооруженных сил Египта дивизионный генерал Атыф Ибрагим Мады. Он дал высокую оценку профессиональной подготовке десантников двух стран и отметил, что военнослужащие преодолели языковой барьер в ходе выполнения совместных учебно-боевых задач.

В рамках проведения пятого совместного тактического учения «Защитники дружбы-2021», десантники из России и Египта отработают взаимодействие при подготовке и ведении боевых действий по блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований в пустынной местности.

Совместное российско-египетское тактическое учение «Защитники дружбы» в этом году проводятся в пятый раз.

Впервые российские и египетские десантники отработали совместные тактические действия под городом Александрия в Арабской Республике Египет в 2016 году.

В 2017 году совместное учение было проведено в Краснодарском крае на базе Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск.

В 2018 в Египте участники совместного учения оттачивали свои навыки на полигоне парашютно-десантного соединения под Каиром.

В 2019 году впервые в совместных учениях приняли участие военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь. Учение прошло на полигоне Дубровичи Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Рязанской области.

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