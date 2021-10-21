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21.10.2021 (18:15)

В Барнаульском отдельном радиотехническом центре 15-й армии ВКС ОсН прошли тактические учения

Более 300 военнослужащих приняли участие в тактическом учении под руководством начальника Главного центра предупреждения о ракетном нападении 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения полковника Сергея Сучкова, которое прошло в Барнаульском отдельном радиотехническом центре (ОРТЦ).

В ходе учений подразделениями ОРТЦ были отработаны нормативы учебно-боевых задач, работа пункта групп боевого управления по выполнению задач по предназначению в различных условиях обстановки, в том числе при приведении в высшие степени боевой готовности.

При этом было задействовано около 200 единиц стрелкового оружия и более 10 единиц военной и специальной техники. Особое внимание при проведении учения уделялось вопросам применения войск с учетом полученного опыта ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

По итогам тактического учения отмечен высокий уровень владения военнослужащими вверенным вооружением, военной и специальной техникой.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Боевая подготовка , Воздушно-космические силы (ВКС)
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