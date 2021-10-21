21.10.2021 (18:00)

В Поволжье прошли учения с привлечением свыше 3,5 тыс. военнослужащих

В Поволжье прошли совместные учения с привлечением свыше 3,5 тыс. военнослужащих Центрального военного округа.

Практические действия проходили на полигонах в Саратовской, Самарской и Оренбургской областях. В них были задействованы мотострелки и артиллеристы, подразделения связи, противовоздушной обороны и радиоэлектроноой борьбы, а также специалисты радиационной, химической и биологической защиты. В ходе учения отрабатывались задачи по отражению воздушной атаки на группировку войск, ликвидацию последствий условного нападения противника с применением отравляющих веществ, восстановление узлов связи, защита от повторной воздушной атаки противника.

Практические действия проходили в рамках контрольной проверки боевой подготовки за 2021 учебный год.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице