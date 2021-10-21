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21.10.2021 (18:00)

В Поволжье прошли учения с привлечением свыше 3,5 тыс. военнослужащих

В Поволжье прошли совместные учения с привлечением свыше 3,5 тыс. военнослужащих Центрального военного округа.

Практические действия проходили на полигонах в Саратовской, Самарской и Оренбургской областях. В них были задействованы мотострелки и артиллеристы, подразделения связи, противовоздушной обороны и радиоэлектроноой борьбы, а также специалисты радиационной, химической и биологической защиты. В ходе учения отрабатывались задачи по отражению воздушной атаки на группировку войск, ликвидацию последствий условного нападения противника с применением отравляющих веществ, восстановление узлов связи, защита от повторной воздушной атаки противника.

Практические действия проходили в рамках контрольной проверки боевой подготовки за 2021 учебный год.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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