21.10.2021 (17:45)
В Барнаульском ракетном соединении завершается этап Всеармейских соревнований на Кубок Министра обороны РФ «Командирские старты»
В Барнаульском ракетном соединении завершается этап Всеармейских соревнований на Кубок Министра обороны Российской Федерации «Командирские старты».
В состязаниях принимают участие более 100 военнослужащих из воинских частей и соединений Ракетных войск стратегического назначения, которым предстоит пройти несколько этапов чемпионата: стрельба из пистолета Макарова, плавание на различные дистанции от 100 до 300 метров, соревнования по гимнастике, атлетической подготовке и легкой атлетике.
Для выполнения каждого упражнения участникам предоставляется всего одна попытка. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, полученных за показанные результаты в каждом этапе.
Лучшие командиры выступят в финальном этапе состязаний на кубок Министра обороны РФ «Командирские старты» в период с 15 по 20 ноября 2021 года, а командам, занявшим второе и третье места, вручат медали и грамоты спортивного комитета РВСН.