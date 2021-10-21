21.10.2021 (17:45)

В Барнаульском ракетном соединении завершается этап Всеармейских соревнований на Кубок Министра обороны РФ «Командирские старты»

В Барнаульском ракетном соединении завершается этап Всеармейских соревнований на Кубок Министра обороны Российской Федерации «Командирские старты».

В состязаниях принимают участие более 100 военнослужащих из воинских частей и соединений Ракетных войск стратегического назначения, которым предстоит пройти несколько этапов чемпионата: стрельба из пистолета Макарова, плавание на различные дистанции от 100 до 300 метров, соревнования по гимнастике, атлетической подготовке и легкой атлетике.

Для выполнения каждого упражнения участникам предоставляется всего одна попытка. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, полученных за показанные результаты в каждом этапе.

Лучшие командиры выступят в финальном этапе состязаний на кубок Министра обороны РФ «Командирские старты» в период с 15 по 20 ноября 2021 года, а командам, занявшим второе и третье места, вручат медали и грамоты спортивного комитета РВСН.

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