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21.10.2021 (17:30)

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» выступит в Псковской области для выпускников Межвидового регионального учебного центра Ракетных войск

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» представит грандиозную концертную программу для выпускников, преподавателей, гражданского персонала и членов их семей Межвидового регионального учебного центра Ракетных войск стратегического назначения (г. Остров, Псковская область).

Солисты ансамбля исполнят известные композиции из своего репертуара, легендарные шлягеры и песни военных лет.

В состав ансамбля входит около 50 певцов, танцоров и музыкантов, многие из которых имеют почетные звания заслуженных артистов России.  Колоритные национальные костюмы, великолепные аранжировки известных мелодий, высокий профессионализм, «фирменный» стиль ансамбля и яркие выступления солистов – всё это уже давно по достоинству оценили зрители. Ведя активную творческую деятельность, коллектив ансамбля, созданного в марте 1977 года, за время его существования дал в общей сложности более 4500 концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Культура , Военное образование
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