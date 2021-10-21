21.10.2021 (17:15)

В Калининградской области прошел сбор экипажей противолодочной авиации Балтийского флота

На базе смешанного вертолетного полка авиасоединения морской авиации Балтийского флота проведен сбор летных экипажей противолодочной авиации флота.

Целью мероприятия было совершенствование подготовки и слетанности экипажей противолодочной авиации с реальным применением на специальных полигонах бомбового, минного и торпедного оружия по морским целям.

В ходе практических занятий летчики выполнили полетные задания на противолодочных вертолетах Ка-27 днем и ночью, в сложных погодных условиях. В рамках сбора в акватории Балтийского моря экипажи на практике отработали более 10 практических упражнений с выполнением задач организации поиска и слежения за подводными лодками с применением бортовых противолодочных комплексов, а также минные постановки, бомбо- и торпедометание.

Всего на сбор было привлечено более 70 человек летного и технического состава.

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