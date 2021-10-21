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21.10.2021 (17:00)

Военнослужащие Балтийского флота сдают экзамены на присвоение классной квалификации

Более 2000 военнослужащих Балтийского флота принимают участие в контрольно-проверочных занятиях по основным предметам профессионально-должностной подготовки на присвоение классных квалификаций.

Классная квалификация – это показатель, характеризующий профессионализм военнослужащего в соответствии с занимаемой им воинской должностью или специальностью. Экзамен включает в себя проверку знания должностных обязанностей и основных положений руководящих документов, а также практическое выполнение контрольных упражнений и нормативов по основным предметам боевой подготовки.

Свой профессионализм военнослужащим подтверждают в ходе сдачи целого ряда экзаменов по различным предметам боевой подготовки, а также демонстрируют уровень своего физического развития.

Во время квалификационных испытаний экипажи кораблей отрабатывают различные тренировки и вводные по своей специальности.

Личный состав подразделений армейского корпуса флота сдает более 200 нормативов по специальной, тактической, огневой, физической, медицинской, инженерной подготовкам и вождению бронетанковой и автомобильной военной техники.

По результатам сдачи зачетов каждому военнослужащему будет присвоена классная квалификация, влияющая на повышение ежемесячного денежного довольствия в течение года.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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