21.10.2021 (16:45)
Более 30 самолетов оперативно-тактической авиации ЗВО перебазировались в Воронежскую область в рамках учения по дозаправке в воздухе
Экипажи самолетов оперативно-тактической авиации Западного военного округа отработали перебазирование на запасной аэродром в Воронежской области для проведения летного тактического учения.
Самолеты смешанной авиационной дивизии ЗВО совершили перелет с аэродромов в Карелии, Тверской и Курской области для подготовки и проведения масштабного учения по дозаправке экипажей от воздушного танкера Ил-78.
Дозаправка в воздухе – один из сложнейших элементов профессиональной подготовки летного состава и включает в себя выполнение элементов пилотирования как в дневных, так и в ночных условиях.
Подход к воздушному танкеру истребителей, бомбардировщиков и самолетов – перехватчиков будет осуществляться на высотах до 7000 м., со скоростью около 500 км/ч.
Всего к учению привлечено свыше 1400 военнослужащих летного, инженерно-технического состава смешанной дивизии ЗВО, а также свыше 30 самолетов, в том числе Су-30СМ, Су-34, Су-35С, Су-24МР, Миг-31БМ.