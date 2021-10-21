21.10.2021 (16:45)

Более 30 самолетов оперативно-тактической авиации ЗВО перебазировались в Воронежскую область в рамках учения по дозаправке в воздухе

Экипажи самолетов оперативно-тактической авиации Западного военного округа отработали перебазирование на запасной аэродром в Воронежской области для проведения летного тактического учения.

Самолеты смешанной авиационной дивизии ЗВО совершили перелет с аэродромов в Карелии, Тверской и Курской области для подготовки и проведения масштабного учения по дозаправке экипажей от воздушного танкера Ил-78.

Дозаправка в воздухе – один из сложнейших элементов профессиональной подготовки летного состава и включает в себя выполнение элементов пилотирования как в дневных, так и в ночных условиях.

Подход к воздушному танкеру истребителей, бомбардировщиков и самолетов – перехватчиков будет осуществляться на высотах до 7000 м., со скоростью около 500 км/ч.

Всего к учению привлечено свыше 1400 военнослужащих летного, инженерно-технического состава смешанной дивизии ЗВО, а также свыше 30 самолетов, в том числе Су-30СМ, Су-34, Су-35С, Су-24МР, Миг-31БМ.

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