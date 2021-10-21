21.10.2021 (16:30)

Свыше 7 тыс. военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии ЗВО ревакцинировались от COVID-19

Свыше 7 тыс. военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения Западного военного округа и членов их семей ревакцинировались от коронавирусной инфекции.

В категорию ревакцинируемых вошли также гражданские служащие воинских частей, получивших полный курс вакцинации более 6 месяцев назад. На данный момент всего в гвардейской танковой армии ЗВО ревакцинировалось свыше 25 тыс. военнослужащих и членов их семей Ревакцинация проводится в медицинских пунктах объединения.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») и «СпутникЛайт» на организм человека. Ревакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата.

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