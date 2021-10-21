21.10.2021 (16:15)

Впервые спецназ ЦВО в Сибири применил новую тактику «Тигровая карусель» для уничтожения условного противника

Военнослужащие подразделения специального назначения Центрального военного округа в ходе тактико-специального учения, завершившегося сегодня на полигоне Шилово в Новосибирской области, уничтожили условного противника с применением нового метода повышенного темпа стрельбы — «Тигровой карусели».

По замыслу учения, незаконное вооруженное формирование (НВФ) на легкобронированной технике предприняло попытку нападения на систему опорных пунктов и позиций подразделения, имея численное превосходство.

При приближении колонны техники НВФ на прицельное расстояние экипажи бронеавтомобилей «Тигр» уничтожили живую силу и бронетехнику условного противника, используя тактику «Тигровая карусель», особенностью которой является попарная, поочередная стрельба из крупнокалиберных пулеметов «Корд» и маневр на машинах, позволяющие вести непрерывный огонь и компенсировать время перезарядки.

В учении, приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.

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