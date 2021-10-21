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21.10.2021 (16:00)

На территории Чебаркульского полигона проходят военно-учебные сборы для школьников Челябинской области

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) организовали военно-учебные сборы для школьников старших классов Челябинской области. Сборы проходят на территории Чебаркульского полигона.

С участниками сборов проводятся занятия по физической, строевой и огневой подготовке, изучению общевойскового устава. В рамках сборов проведена лекция по военной истории. Кроме того, в этот раз с ребятами провела встречу и войсковой психолог, которая рассказала о важности взаимопомощи и поддержке в коллективе, а при помощи командообразующих игр помогла еще больше сплотить школьников. Также для подростков регулярно проводятся спортивные или интеллектуальные игры.

Организаторами мероприятий приняты все меры по недопущению развития коронавирусной инфекции. Проводится регулярное бесконтактное измерение температуры как участникам сборов, так и инструкторам. Помещения, которые используются для занятий и отдыха участников сборов были заранее продезинфицированы.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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