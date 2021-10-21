21.10.2021 (15:45)

Военнослужащие ЦВО приняли участие в турнире по гиревому спорту в Смоленске

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в турнире по гиревому спорту в Смоленске, который состоялся на базе смоленского филиала ЦСКА. В спортивном состязании приняли участие около 230 военных спортсменов со всей страны, многие из которых являются мастерами и кандидатами в мастера спорта.

Атлеты состязались в семи весовых категориях: 65 кг, 75 кг, 85 кг, 95 кг и свыше 95 кг (у мужчин), 65 кг и свыше 65 кг (у женщин).

Среди мужчин лучшие результаты на турнире показали военнослужащие ЦВО – Егор Демышев и Дмитрий Шевелёв. Среди женщин – Виктория Штуопите, Полина Полякова и Мария Кухарева.

В командном первенстве победу одержала сборная Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова, второе и третье место заняли военные вузы города Санкт-Петербурга.

Перед участниками турнира выступили представители ЦСКА (Смоленское отделение), общественные и спортивные деятели. Лучшие участники и их тренеры были награждены грамотами, медалями, а также ценными призами.

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