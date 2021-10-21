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21.10.2021 (15:30)

Российские военнослужащие оказали гуманитарную помощь гарнизонному храму в Киргизии

Российские военнослужащие объеденной российской военной базы в Киргизии оказали гуманитарную помощь гарнизонному храму в городе Кант, который построен в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Военнослужащие и члены их семей, а также гражданский персонал объединенной российской военной базы собрали теплые одежду и обувь, а затем передали настоятелю гарнизонного храма. Впоследствии вещи будут переданы детям и взрослым, которые находятся в трудном социальном положении.

Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности в Республики Киргизия.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военная база , Киргизия , Религия
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