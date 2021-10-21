21.10.2021 (15:15)

В горах Кабардино-Балкарии экипажи армейской авиации ЗВО отработали «малоскоростную глиссаду»

В Кабардино-Балкарии экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках методического сбора.

Экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8 и Ми-28 «Ночной охотник» отработают элементы пилотирования на больших высотах, при облете горных хребтов и ущелий, фотострельбу по условному противнику, посадку на горные площадки ограниченных размеров.

Особую сложность для летчиков и штурманов при полетах в условиях горной местности представляет разряженный воздух, который уменьшает маневренные возможности боевых вертолетов и усложняют посадку транспортных вертолетов.

Для тренировки выполнения посадки в таких условиях разработана специальная методика посадки «малоскоростная глиссада», при которой воздушное судно «планирует», снижаясь на площадку посадки с большой высоты с плавным уменьшением скорости.

Всего в плановом мероприятии учебно-боевой подготовки принимает участие более 50 специалистов летного и штурманского состава армейской авиации объединения.

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