21.10.2021 (15:00)

Уникальную радиостанцию подарили в музей бригады управления общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области

Уникальную носимую радиостанцию 1952 года выпуска Р-105Д, ставшей прообразом современных унифицированных систем радиосвязи, подарили на День военного связиста в музей бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской области.

Подаренная в ходе торжественного мероприятия радиостанция Р-105Д является первым серийным прототипом, поступившим в войска после испытаний в Научном исследовательско-испытательном институте связи Сухопутных войск СССР. В данной модели впервые была реализована система беспоисковой бесподстроечной связи, работающей на ультракоротких волнах обеспечивающая управление в тактическом звене.

Полученный в подарок образец первой серийной носимой радиостанции войдет в экспозицию музея, представляющую историю развития средств связи, начиная с начала Великой Отечественной войны.

На сегодняшний день в рамках Гособоронзаказа в войска ЗВО в крупных партиях продолжают поступать портативные радиостанции шестого поколения «Азарт». Они обеспечены помехоразведзащищенностью и способны работать в температурном диапазоне от -50 до +50 градусов, а также принимают не только радиосигналы, но и текстовые файлы, карты, шифрокоды, определяют координаты с помощью системы ГЛОНАСС.

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