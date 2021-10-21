21.10.2021 (14:30)

Ударный батальон общевойсковой армии ЗВО учится уничтожать опорные пункты противника на учении в Ленинградской области

Танковые экипажи Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированные в Белгородской области, перебазировались в Ленинградскую область для проведения тактического учения и сдачи контрольной проверки за летний период обучения.

В ходе учения танкистам предстоит задача подтвердить почетное наименование «ударное», выполнив задачи по блокированию «врага» на рубеже для отработки приёма манёвренной обороны с выполнением элементов фланговой стрельбы и контрудара.

При удержании ключевых позиций танкисты совершат рейдовые действия на территории условного противника, во время которых будет необходимо поразить свыше 50 мишеней, имитирующих живую силу, технику и укрепленные пункты управления.

Всего к сдаче контрольной проверки привлечено свыше тысячи военнослужащих, а также около 300 единиц вооружения и военной техники Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЗВО.

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