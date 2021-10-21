21.10.2021 (14:15)

На службу в научные роты Минобороны России отправятся свыше 200 новобранцев из Московской, Нижегородской, Ивановской, Смоленской и Ярославской областей

Для прохождения военной службы по призыву в научных ротах были отобраны более 200 молодых людей, проживающих на территории Московской, Нижегородской, Ивановской, Смоленской и Ярославской областей. Все молодые люди имеют высшее и среднее профильное образование.

Военнослужащие будут проходить службу в военных учебно-научных центрах и научных учреждениях Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил, Сухопутных войск, Военной академии связи и Главного военно-медицинского управления Минобороны России.

Научные роты созданы для решения научно-прикладных задач и функционируют на базе оборонных предприятий, научно-исследовательских учреждений и высших военных учебных заведений Минобороны России.

Всего осенью этого года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации на военную службу должно быть призвано около 127 тыс. человек.

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