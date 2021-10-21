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21.10.2021 (14:00)

Машины для эвакуации комплексов «Искандер» поступят на вооружение танковой армии ЗВО до конца текущего года

Ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КС поступят на вооружение в гвардейскую танковую армию Западного военного округа до конца текущего года.

РЭМ-КС предназначена для проведения технического обслуживания и текущего ремонта в полевых условиях и эвакуации специальных колесных шасси, а также армейских автомобилей производства Урал, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УАЗ. Машина весом порядка 29 т. способна эвакуировать неисправные транспортные средства методом вытаскивания, транспортирования полупогрузкой и буксированием.

В комплект машины входят кран-манипулятор, грузоподъемное оборудование, электросварка, инструмент для пайки, краски, резки, электрофикации, гаечного ремонта, при помощи которых выполняется техническое обслуживание и срочный ремонт в полевых условиях. Также в арсенале есть мощная тяговая лебедка для эвакуации застрявших машин на гусеничной и колесной базе, в том числе самоходной пусковой установки «Искандер».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Западный военный округ
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