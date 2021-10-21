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21.10.2021 (13:45)

В Псковской области экипажи Ми-8 ЗВО произвели высадку более 100 военнослужащих штурмовым способом

В Псковской области экипажи бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа выполнили высадку воздушного десанта в ходе учебно-тренировочных полётов.

С помощью облета указанного района была произведена разведка местности. Экипажи эскадрильи многоцелевых вертолетов Ми-8 высадили более 100 военнослужащих на подготовленную площадку посадочным способом и по-штурмовому – спуском на канатах и шнурах из положения зависания вертолетов с высоты до 20 м. Прикрытие высадки и огневая поддержка действий осуществлялось тремя звеньями ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор».

К выполнению задач было привлечено более 20 вертолетов, свыше 220 военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
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