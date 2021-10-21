21.10.2021 (13:30)

В Воронежской области для военнослужащих мотострелкового полка общевойсковой армии ЗВО провели День национальной Белорусской кухни

В Воронежской области для военнослужащих мотострелкового полка Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа провели День национальной кухни Республики Беларусь.

Военные повара приготовили более 10 традиционных блюд Белоруссии: несколько разновидностей драников, нередко называемых картофельными блинчиками, запечённые яблоки, жаренную свинину и рыбу, белорусский борщ, а также традиционные пирожки и караваи.

Меню для военнослужащих составлялось в соответствии установленному рациону питания, который гарантирует необходимое количество витаминов и микроэлементов. Для укрепления иммунитета военнослужащие могли добавить в основное блюдо «хреновину» - острую приправу на основе помидоров, корня хрена, чеснока и соли.

В рамках Дня национальной кухни для военнослужащих также была организована культурно-развлекательная программа, которая включала в себя выступление артистов с народными песнями и танцами, а также изучение истории и колорита Республики Беларусь.

В воинских частях и соединениях общевойсковой армии ЗВО Дни национальной кухни проводятся на регулярной основе, демонстрируя навыки специалистов материально-технического обеспечения, приобщая к культурным традициям разных народов Мира.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице