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21.10.2021 (14:45)

Военнослужащие Минобороны России получили новое общежитие в Москве

В Москве завершено строительство и сдано в эксплуатацию новое здание 6-этажного общежития квартирного типа для военнослужащих Минобороны России. В нем разместятся около 100 семей военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, сотрудников 27 Научного центра Минобороны России.

Новостройка площадью около 7 тыс. квадратных метров возведена меньше, чем за год. Здание строилось с применением новейших технологий и самых современных материалов. Общежитие оборудовано современными системами пожаротушения, видеонаблюдения и вентиляции.

Новый военный городок в Москве, в котором расположены Центр безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ и 27 Научный центр, был построен меньше чем за год. Работы начались в феврале 2021 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Министерство обороны , Жилье
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