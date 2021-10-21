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21.10.2021 (15:05)

Военные учёные 27 Научного центра получили новейший лабораторный корпус

27 Научный центр получил новый лабораторный корпус, оснащённый передовым оборудованием, он позволит военным ученым использовать современные методики для изучения новых заболеваний и разработки препаратов против них, заявил в четверг Министр обороны России Сергей Шойгу.

«Нам надо было построить самые современные, самые эффективные, соответствующее всем международным стандартам лабораторные корпуса центра. Здесь работают высококлассные специалисты, надо было создать им соответствующие условия», - сказал Сергей Шойгу во время посещения центра.

«Мы сделали серьёзный большой шаг вперёд, особенно в условиях пандемии, когда у нас появляются новые возможности для разработки новых методик, новых препаратов, исследования новых угроз, новых вирусов, новых заболеваний и это главное», - добавил он.

Глава военного ведомства проинспектировал новые лаборатории биохимических исследований и химико-аналитического контроля. Он также осмотрел административные здания центра и общежитие.

Как пояснил начальник войск РХБ защиты Игорь Кириллов, лаборатория центра признана одной из лучших в мире. Он добавил, что здесь будут идти не только исследования различных веществ, но и их синтез для создания стандартов и занесения их в электронную базу.

По словам Кириллова, лаборатории отвечают современным вызовам. Ученые 27 Научного центра разрабатывают лекарственные и активные биологические вещества для лечения различных стадий коронавируса. Одно из таких уже готово, центр начал её регистрацию.

«Используется новый подход, оборудование высочайшего класса, высочайшего уровня ... Это делается, но на том уровне, который здесь, я думаю не делает никто», - сказал Кириллов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Наука
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