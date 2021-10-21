21.10.2021 (13:15)

На Северном флоте началась акция по популяризации и повышению престижа военной службы

В рамках празднования 77-й годовщины Петсамо-Киркенесской наступательной операции войск Карельского фронта и сил Северного флота в годы Великой Отечественной войны в Североморске и Печенге состоится акция по популяризации и повышению престижа военной службы.

Сегодня на причале №1 за зданием морвокзала в городе Североморске будет работать выставка водолазного и спасательного оборудования, подготовленная управлением поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Все желающие смогут осмотреть водолазные катера, стоящие у причала, глубоководное и универсальное водолазное снаряжение, классический водолазный медный шлем от «трёхболтового» снаряжения, в котором можно сфотографироваться на память, оборудование для подводных работ и водоотливные помпы. Победители конкурса «Глубина» Армейских международных игр покажут мастер-класс подводной резки металла.

Завтра в Печенге на территории полигонов отдельной мотострелковой бригады пройдёт выставка вооружения и военной техники: «арктических» танков Т-80БВМ, реактивных систем залпового огня «Град», гусеничных бронетранспортёров и вездеходов. Также будут продемонстрированы боевые возможности танков и бронемашин, вездеходов и армейских квадроциклов. Группа разведчиков отдельной мотострелковой бригады покажет приёмы рукопашного боя и упражнения с оружием. Перед участниками акции выступит концертная бригада ансамбля песни и пляски Северного флота.

На обеих площадках спланирована выставка исторического и современного стрелкового оружия и полевая кухня.

Для желающих заключить контракт на прохождение военной службы будет работать информационно-агитационный мобильный пункт, сотрудники которого готовы дать необходимые консультации по вопросам поступления и прохождения военной службы по контракту в Вооружённых силах России.

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