22.10.2021 (00:00)

Министр обороны России поздравил военных финансистов с профессиональным праздником

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МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 октября 2021 г. № 615

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Уважаемые специалисты финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации!

Дорогие ветераны!

22 октября 2021 г. в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День финансово-экономической службы.

Военные финансисты во все времена вносили значительный вклад в обеспечение повседневной жизнедеятельности армии и флота, поддержание их боевой готовности, решали вопросы эффективного использования выделенных бюджетных ассигнований.

Сегодня специалисты финансово-экономической службы, благодаря своему высокому профессионализму, ответственности, строгому соблюдению закона, продолжают успешно выполнять стоящие перед ними задачи. Особое внимание уделяют социальным проблемам военнослужащих и членов их семей, военных пенсионеров, гражданского персонала.

Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Уверен, что вы и впредь будете самоотверженно и плодотворно трудиться в интересах укрепления обороноспособности страны.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, новых успехов и достижений на благо Родины!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С.Шойгу

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