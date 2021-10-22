22.10.2021 (00:00)
Министр обороны России поздравил военных финансистов с профессиональным праздником
ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
21 октября 2021 г. № 615
г. Москва
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!
Уважаемые специалисты финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации!
Дорогие ветераны!
22 октября 2021 г. в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День финансово-экономической службы.
Военные финансисты во все времена вносили значительный вклад в обеспечение повседневной жизнедеятельности армии и флота, поддержание их боевой готовности, решали вопросы эффективного использования выделенных бюджетных ассигнований.
Сегодня специалисты финансово-экономической службы, благодаря своему высокому профессионализму, ответственности, строгому соблюдению закона, продолжают успешно выполнять стоящие перед ними задачи. Особое внимание уделяют социальным проблемам военнослужащих и членов их семей, военных пенсионеров, гражданского персонала.
Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Уверен, что вы и впредь будете самоотверженно и плодотворно трудиться в интересах укрепления обороноспособности страны.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, новых успехов и достижений на благо Родины!
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С.Шойгу