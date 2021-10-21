21.10.2021 (15:20)

Министр обороны России Сергей Шойгу ознакомился с системой обмена информацией по безопасности полетов

Министр обороны России Сергей Шойгу ознакомился с работой системы обмена информацией по безопасности полетов Вооруженных сил Российской Федерации.

Система, способная оперативно доводить информацию об авиационных событиях и обеспечивать поддержку принятия решений руководящего состава по выявленным опасным факторам, создана в Службе безопасности полетов авиации ВС РФ.

В новую систему загружена база авиационных событий и большое количество аналитических и профилактических материалов по безопасности полетов государственной авиации, выпущенных с 2000 года. Теперь изданные типографским способом материалы доступны в формате электронных документов.

Система может получить статус межведомственной. Сейчас идёт работа по подключению к ней органов безопасности полетов федеральных органов исполнительной власти.

Планируется, что к системе подключат Управление Вооруженных сил по регулированию деятельности государственной авиации Белоруссии. Такое решение было принято по результатам прошедшей в Москве совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Как рассказал Министру обороны России Сергею Шойгу его заместитель Тимур Иванов, система расположена в полностью автономном здании в Москве. Оно было построено военными строителями менее чем за год. Помимо программно-аппаратного пункта управления, в здании расположены лабораторные помещения, спортивные залы.

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