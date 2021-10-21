21.10.2021 (13:00)

В Центральном Доме Российской Армии состоялась творческая встреча народной артистки России Аниты Цой с военнослужащими

В Краснознаменном зале Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА) состоялась творческая встреча популярной певицы, композитора, телеведущей и народной артистки Российской Федерации Аниты Цой с военнослужащими Московского территориального гарнизона и членами их семей.

На встрече, которую вели инструктор группы зрелищно-массовых мероприятий Валентина Яковенко и артист концертного ансамбля ЦДРА Алексей Зубарев, Анита Цой, отмечающая 25-летие творческой деятельности, представила альбом военных песен «Нации победителей посвящается». Созданный в год 75-летия Великой Победы сборник посвящен ветеранам Великой Отечественной войны.

Написанный, как выражается певица, сердцем, альбом – это результат ее личного прочтения музыкального материала, ставшего частью истории страны, в каждом из вошедших в него произведений судьбы людей, их истории, боль потерь, надежда и вечная память. Эти песни, которые, наверняка, знает каждый россиянин, звучат в исполнении Марка Бернеса, Клавдии Шульженко, Лидии Руслановой, Леонида Утесова, Любови Орловой, Нины Ургант, Вячеслава Тихонова и других легендарных артистов.

Важно отметить, что альбом «Нации победителей посвящается» Анита Цой готовила в течение полугода в условиях самоизоляции вместе с музыкантами трио «Реликт». С ними же певица и исполнила многие песни в ходе концертной программы. Зрители, среди которых были представители военно-учебных заведений, воинских частей, московские кадеты и юнармейцы, услышали такие произведения, как «На безымянной высоте», «Тёмная ночь», «Иволга», «Москвичи», «В лесу прифронтовом», «В землянке», «Офицеры», «Где же вы теперь, друзья-однополчане» и другие.

В рамках творческой встречи народная артистка России Анита Цой также ответила на многочисленные вопросы о своей творческой деятельности.

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