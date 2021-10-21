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21.10.2021 (12:45)

Российские военнослужащие приняли участие в написании контрольного «Географического диктанта» в Киргизии

Российские военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии приняли участие в написании контрольного «Географического диктанта», который организован «Русским географическим обществом». Основной этап акции состоится - 14 ноября.

В написании контрольного диктанта приняли участие 20 военнослужащих, в частности, офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые контрактной службы, гражданский персонал, члены семей офицеров, представители всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В диктанте были использованы вопросы базового уровня на основе общеизвестных фактов о географии, а также применения образного мышления, системной логики и эрудиции. Общая продолжительность диктанта составила 45 минут.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе президента России Владимира Путина ежегодно с 2015 года. В 2017 году акция стала международной. В 2020 году диктант написали более чем в 100 странах мира, а за шесть лет в проекте приняли участие более миллиона человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военная база , Киргизия
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