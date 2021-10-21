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21.10.2021 (12:30)

Корабли Черноморского флота и авиация Южного военного округа отрабатывают межвидовое взаимодействие

Корабельные группировки Черноморского флота совместно с эскадрильями армии военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Южного военного округа отрабатывают вопросы организации межвидового взаимодействия в акватории Черного моря в ходе планового учения в рамках итоговой проверки войск (сил) Южного военного округа за летний период обучения.

В ходе учения экипажи кораблей осуществляют взаимодействие с авиацией в системе разведывательно-ударных комплексов при обороне важных объектов береговой инфраструктуры Крымского полуострова, а также противодействие корабельным группам условного противника в морской зоне.

На различных этапах учения силы авиации и флота попеременно действуют за «своих» и «чужих», что обеспечивает двусторонний принцип выполнения учебно-боевых задач, способствует принятию командирами нестандартных и нешаблонных решений.

Совместное учение экипажей кораблей и авиации проводится по общему замыслу и в рамках контрольной проверки войск (сил) округа за 2021 учебный год под руководством командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова.

Всего к участию в учениях с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Авиация , Южный военный округ , Корабли
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