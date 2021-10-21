21.10.2021 (12:15)
Танкистов ЮВО в учебном бою поддержали мобильные огневые группы, действующие на бронетехнике
Танкистов 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) на учении в Ростовской области поддержали мобильные огневые группы, действующие на бронетехнике.
На общевойсковом полигоне Кадамовский подразделения гвардейского танкового полка во взаимодействии с расчётами беспилотных летательных аппаратов, подавили огневые средства условного противника.
Для нанесения внезапного огневого поражения в оборонительном танковом бою впервые применялись «кочующие» огневые средства – минометы 2С12 «Сани», автоматические станковые гранатометы АГС-17, установленные на бронированных тягачах МТЛБ.
В составе разведывательно-огневого комплекса также действовали снайперские пары, вооруженные винтовками повышенной мощности АСВК-М.
Огневую поддержку танкистам обеспечили приданные экипажи вертолетов армейской авиации Ми-35 и Ми-28Н.
Учение состоялось в рамках двустороннего командно-штабного учения (КШУ) по управлению войсками округа на Юго-Западном стратегическом направлении под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.
Всего в рамках КШУ к практическим действиям на 25 полигонах ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и КФл.