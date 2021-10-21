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21.10.2021 (12:15)

Танкистов ЮВО в учебном бою поддержали мобильные огневые группы, действующие на бронетехнике

Танкистов 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) на учении в Ростовской области поддержали мобильные огневые группы, действующие на бронетехнике.

На общевойсковом полигоне Кадамовский подразделения гвардейского танкового полка во взаимодействии с расчётами беспилотных летательных аппаратов, подавили огневые средства условного противника.

Для нанесения внезапного огневого поражения в оборонительном танковом бою впервые применялись «кочующие» огневые средства – минометы 2С12 «Сани», автоматические станковые гранатометы АГС-17, установленные на бронированных тягачах МТЛБ.

В составе разведывательно-огневого комплекса также действовали снайперские пары, вооруженные винтовками повышенной мощности АСВК-М.

Огневую поддержку танкистам обеспечили приданные экипажи вертолетов армейской авиации Ми-35 и Ми-28Н.

Учение состоялось в рамках двустороннего командно-штабного учения (КШУ) по управлению войсками округа на Юго-Западном стратегическом направлении под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

Всего в рамках КШУ к практическим действиям на 25 полигонах ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и КФл.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Танки , Южный военный округ , Боевая подготовка
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