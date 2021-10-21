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21.10.2021 (11:45)

Более 50 вертолетов ЮВО задействовано в двусторонних батальонных тактических учениях на 25 полигонах округа

Более 50 вертолетов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) ежедневно задействовано в двусторонних батальонных тактических учениях на территории 25 общевойсковых полигонов округа.

Экипажи армейской авиации выполняют учебно-боевые задачи в едином замысле командиров батальонных тактических групп общевойсковых объединений и соединений морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Применение авиации организовано с целью обеспечения воздушного прикрытия общевойсковых подразделений от ударов условного противника, а также для ведения воздушной разведки и обеспечения действий высокомобильных подразделений в ходе учебного боя.

Координацию действий вертолетных звеньев и эскадрилий обеспечивают передовые авиационные наводчики, входящие в состав полевых командных пунктов общевойсковых подразделений, действующие в единой системе разведывательно-ударных комплексов. Наведение авиационных ударов на цель также выполняют войсковые разведчики, используя комплексы разведки, управления и связи КРУС «Стрелец-ВР».

В соответствии с требованием командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова практика управления авиационными силами внедрена в систему боевой подготовки всех командиров рот и батальонов мотострелковых, танковых и артиллерийских частей округа.

Батальонные тактические учения проводятся в едином замысле двустороннего командно-штабного учения по управлению войсками ЮВО на Юго-Западном стратегическом направлении.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и КФл.

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Метки:
Вертолеты , Южный военный округ , Учения , Боевая подготовка
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