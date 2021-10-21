21.10.2021 (11:15)

В Волгоградском гарнизоне ЮВО приступили к ревакцинации против COVID-19 членов семей военнослужащих

Медицинские специалисты Волгоградского гарнизонного госпиталя приступили к ревакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 членов семей военнослужащих и гражданского персонала воинских частей и учреждений Минобороны России.

С июля текущего года в Волгоградском гарнизоне ревакцинировано более 10 тыс. военнослужащих из состава мотострелкового соединения, соединений железнодорожных войск, радиационной, химической и биологической защиты, а также авиачастей объединения ВВС и ПВО ЮВО. В настоящий момент наступил срок ревакцинации членов семей военнослужащих и гражданского персонала воинских частей, сделавших первые прививки весной этого года.

Ревакцинация военнослужащих, получивших до этого полный курс вакцинации, проводится в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации и оперативного штаба Минобороны России по предупреждению распространения в Вооруженных Силах коронавирусной инфекции. Ревакцинация проводится сотрудниками 413-го военного госпиталя в Волгограде, а также в медицинских подразделениях соединения.

Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр с проведением термометрии. После вакцинации все пациенты находятся под контролем врачей в течение получаса.

В первую очередь повторную вакцинацию проходят медицинские работники, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединения, уже получивших полный курс вакцинации до 1 апреля 2021 года.

Параллельно ревакцинации медицинские работники продолжают плановую вакцинацию вновь прибывших для прохождения службы военнослужащих.

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