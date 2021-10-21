21.10.2021 (11:00)

Мотострелки ЮВО завершили активную фазу двустороннего батальонного тактического учения под Волгоградом

Подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, завершили активную фазу двустороннего батальонного тактического учения (БТУ) на общевойсковом полигоне Прудбой.

Мотострелки при поддержке армейской авиации отработали ведение маневренной обороны в ходе активной фазы тактического учения в рамках двустороннего командно-штабного учения (КШУ) войск ЮВО.

Личный состав батальонной тактической группы в оборонительном районе на общевойсковом полигоне Прудбой реализовал комплекс охранных и оборонительных мероприятий. Дежурные огневые средства в учебном бою сосредоточенным огнем уничтожили атакующие группы пехоты условного противника.

Действуя в составе батальонной тактической группы, военнослужащие поразили мишени, имитирующие живую силу и технику «противника», из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, а также гранатометов РПГ-7В, АГС-17 «Пламя» и штатного стрелкового оружия. Артиллерийскую поддержку обороняющимся войскам обеспечили расчеты 152-мм гаубиц 2С19 «Мста-С» и 120-мм «Хоста».

При отработке тактических приемов ведения учебного боя основной упор был сделан на высокую маневренность подразделений, применение опыта современных вооруженных конфликтов, а также возможности разведывательно-огневых и ударных контуров.

Учение проводилось в рамках двустороннего командно-штабного учения (КШУ) по управлению войсками округа на Юго-Западном стратегическом направлении под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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