21.10.2021 (10:45)

На девяти полигонах ЮВО стартовал шестой поток трехдневных сборов резервистов БАРС

На девяти общевойсковых полигонах Южного военного округа (ЮВО) стартовал очередной шестой поток трехдневных сборов с резервистами боевого армейского резерва страны (БАРС).

Учебные сборы с военнослужащими запаса, заключившими контракт на пребывание в БАРС, стартовали в ЮВО 22 сентября текущего года. Усовершенствовать свои боевые навыки на общевойсковых полигонах ЮВО получили возможность около 30 тыс. резервистов.

Для проживания резервистов в полевых условиях развернуты автономные палаточные лагеря АПЛ-500 с комнатами досуга, душевыми кабинами, столовыми и банно-прачечным обслуживанием. Места для проживания оборудованы телевизорами, обогревателями и укомплектованы необходимым имуществом.

Участники сборов прошли курс общевоинской подготовки, выполнили стрельбы из штатного стрелкового вооружения, изучили устройство и боевые возможности артиллерийского вооружения и боевой техники.

Также резервисты получили основные навыки, необходимые для обеспечения и организации охраны и обороны объектов военного и государственного назначения.

В настоящее время военными комиссариатами субъектов РФ проводится работа по отбору граждан в БАРС. Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты. Так, за трое суток на занятиях офицер получит до 10 тыс. рублей, сержант-солдат до 5 тыс. рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тыс. рублей, солдат до 25 тыс. рублей.

Первый контракт на зачисление в резерв заключается на три года. Последующий можно подписать на пять лет или до достижения предельного возраста военнослужащего. Желающим принять участие в проекте достаточно обратиться в военкомат по месту жительства, предоставить документы и пройти медицинское освидетельствование.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице