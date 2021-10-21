21.10.2021 (10:30)

Спецназ ЮВО на Кубани выполнил десантирование с предельной высоты для ликвидации условных диверсантов

На Кубани военнослужащие соединения спецназа 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) выполнили десантирование с предельной высоты и уничтожили условных диверсантов.

Разведывательные подразделения при помощи БЛА «Элерон» вскрыли диверсионную группу условного противника, предпринявшую попытку минирования моста в районе населенного пункта Молькино в Краснодарском крае.

Группы спецназа совершили десантирование из вертолетов Ми-8АМТШ с высоты 4 тыс. м – предельной для парашютной подготовки. Военнослужащие использовали парашюты «Арбалет-2», маневренность которых позволяет приземлиться на ограниченную площадь даже в сложных метеоусловиях. После приземления группа совершила 10-километровый марш и уничтожила условных диверсантов.

В учении приняли участие около 600 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 80 единиц военной и специальной техники.

Учение прошло в рамках двустороннего командно-штабного учения по управлению войсками округа на Юго-Западном стратегическом направлении под руководством командующего войсками ЮВО.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к практическим действиям на 25 полигонах ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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