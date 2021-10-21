21.10.2021 (10:15)

Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям

Расчеты малых ракетных и артиллерийских кораблей выполнили стрельбы из корабельных артиллерийских установок А-190 по корабельным щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника и по мишеням, установленным на берегу. Артиллерийским огнём был уничтожен морской десант условного противника на острове Чечень.

При выполнении стрельб по морским целям военнослужащие выполнили комплекс мероприятий радиоэлектронной борьбы с постановкой ложных целей. Также были отработаны элементы морских манёвров по уклонению от ракетных ударов условного противника.

Личный состав радиотехнической боевой части во взаимодействии с расчетами артиллерии выполнил постановку ложной цели комплексом пассивных помех ближнего рубежа. Артиллеристы, используя целеуказания от наводящих станций и комплексов, успешно выполнили огневые задачи за минимальное время.

Кроме того, в течение нескольких дней в морских полигонах экипажи отработали элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, а также по охране и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Всего в учениях задействовано более 20 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, в том числе ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг» «Град Свияжск», малые артиллерийские корабли, базовые и рейдовые тральщики, противодиверсионный катера П-351 проекта «Грачонок», а также морские буксиры и суда гидрографической службы флотилии.

Тактику ведения морского боя экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) отработали в морских полигонах в рамках двустороннего командно-штабного учения (КШУ) на Юго-Западном стратегическом направлении под руководством командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и КФл.

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