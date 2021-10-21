21.10.2021 (10:00)

Экипажи штурмовиков Су-25СМ3 поразили цели на предельно малых высотах

Экипажи эскадрильи новейших штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, уничтожили объекты условного противника на предельно малой высоте.

В составе боевого звена экипажи Су-25СМ3 преодолели систему противовоздушной обороны, выполнили пуски управляемых ракет, стрельбы из авиационных пушек и сбросили корректируемые авиабомбы по позициям «противника» на одном из авиационных полигонов.

Летчики выполнили пилотирование авиационной техники при сложных метеорологических условиях на предельно низких высотах. К выполнению полетных заданий привлекались более 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 20 самолетов.

Учение проводится в рамках двустороннего командно-штабного учения по управлению войсками округа на Юго-Западном стратегическом направлении под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к практическим действиям на 25 полигонах ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице