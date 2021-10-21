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21.10.2021 (09:30)

В рамках осеннего призыва 2021 года первые призывники из Севастополя направлены в воинские части

Первые команды севастопольских призывников, направлены для прохождения военной службы в воинские части в рамках осеннего призыва 2021 года.

Торжественные проводы новобранцев прошли на сборном пункте Севастопольского городского военкомата. Защитников Отечества с началом службы в Вооруженных Силах поздравил военный комиссар Севастополя генерал-майор Сергей Чижов, ветераны Вооружённых сил и Черноморского флота.

Первые группы призывников направлены для прохождения службы на корабли и береговые части Черноморского флота, а также в части армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцируемые на территории Крымского полуострова. Всего к местам службы убыло порядка 100 севастопольцев.

В связи с действующим комплексом противоэпидемиологических мероприятий после прибытия молодого пополнения к местам прохождения службы военнослужащие будут на 14 дней размещены в отдельной казарме, при этом их питание и обучение будет организовано отдельно от остальных военнослужащих. Контроль состояния здоровья новобранцев будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трёх раз в сутки.

Всего в ходе осеннего призыва отправятся исполнять свой воинский долг порядка 600 севастопольцев, которые будут проходить службу в различных воинских формированиях в Крыму, Севастополе, а также на территории Ивановской, Ростовской, Московской областей и Краснодарского края.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Призывник , Военная служба по призыву
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