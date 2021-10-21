21.10.2021 (09:15)

Экологический взвод Тихоокеанского флота собрал свыше 450 тонн мусора в Арктике

Экологическое подразделение, сформированное из военнослужащих Войск и сил на Северо-востоке России, собрало более 450 тонн бытового и хозяйственного мусора при проведении очистки острова Врангеля в Арктике.

По указанию руководства Министерства обороны Российской Федерации на острове Врангеля уже несколько лет ведутся такие работы. В этом году экспедиция работала с августа и уже завершилась из-за образования снежного и ледяного покрова.

Собранный военнослужащими мусор был загружен на специальное судно, которое совершило переход в назначенный порт для последующей утилизации отходов.

В экологической акции было задействовано более 50 военнослужащих, а также порядка 10 единиц техники. В составе экологического подразделения были задействованы краны грузоподъёмностью 25 и 40 тонн, ломовозы на базе автомобиля «КамАЗ» с краном-манипулятором, самосвалы, гусеничные транспортеры, бульдозер, топливозаправщик и пакетировочные прессы.

Экспедиция проходила в сложных погодных и навигационных условиях, личный состав успешно справился с поставленной задачей в условиях арктических широт.

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