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21.10.2021 (09:00)

Военнослужащие ракетного соединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия, отстаивают почетное наименование «Ударное»

Военнослужащие ракетного соединения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, приступилм к сдаче испытаний на подтверждение почетного наименования «Ударное соединение». Подразделениям предстоит показать высокие результаты в ходе выполнения учебных и специальных задач на полигоне «Дивизионный».

Военнослужащие продемонстрируют профессиональное мастерство при подготовке и нанесении ракетных ударов на пусковых установках комплекса «Искандер», выполнят специальные задачи по приему и перегрузке ракет на транспортно-заряжающие машины, в том числе в средствах индивидуальной защиты.

Также в ходе сдачи военнослужащим предстоит выполнить нормативы по вождению техники, сдать нормативы по стрельбе, физической подготовке.

Всего в общевойсковом объединении ВВО, дислоцированном в Республике Бурятия,  к сдаче зачетов на право почетного наименования «Ударное» приступили военнослужащие двух соединений и 21 подразделения, среди которых подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО), мотострелковые  и танковые, ракетные, артиллерийские подразделения, подразделения связи, инженерно-штурмовые, ремонтные подразделения и подразделения специального назначения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Ракетные войска , ПВО , Восточный военный округ
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